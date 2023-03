34 Lietuvas pašvaldībās iedzīvotāji izraugās mērus

Vēlēšanu pirmā kārta, kurā tika vēlētas 60 pašvaldību padomes un mēri, notika 6.martā. 26 pašvaldībās mērs tika ievēlēts pirmajā kārtā, savukārt 34 pašvaldībās neviens no kandidātiem neieguva vairāk nekā puses vēlētāju atbalstu un divi visvairāk balsu ieguvušie kandidāti par mēra krēslu sacentīsies otrajā kārtā.

Viļņā par mēra amatu sacenšas vicemērs Valds Benkunsks no konservatīvās partijas "Tēvzemes savienība - Lietuvas kristīgie demokrāti" un bijušais mērs Artūrs Zuoks no populistiskās Brīvības un taisnīguma partijas. Pašreizējais mērs Remiģijus Šimašus no liberālās Brīvības partijas jau pērn paziņoja, ka nekandidēs uz trešo amata termiņu.