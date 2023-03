Žūrijas atsauksmes par "Kia EV6", kurš izcīnīja "Latvijas Gada auto 2023 Inovācijas balvu"

"Tas, ar ko šis auto paliek atmiņā, pirmkārt, ir dizains - drosmīgs, uzkrītošs un noteikti ne tāds kā citiem. Jo īpaši futūristiskā aizmugure. Gaitas īpašību ziņā var just, ka EV6 ir smags auto, bet jaudas resurss to kompensē. Šī auto viena no lielākajām priekšrocībām ir 800V elektrosistēma, kas nodrošina sevišķi ātru uzlādi, turklāt elektrību spēj ne tikai ņemt, bet arī atdot patērētājiem. Kopumā patīk, bet biju gaidījis nedaudz vairāk."