Bez kājām, bez rokām un bez robežām: Niks Vujčīčs un viņa neparastais dzīvesstāsts

Varšavā sarunā ar LTV žurnālistu Gundaru Rēderu Vujčīčs uzsver, ka ikvienam ir jāspēj novērtēt to, kas viņam dots. "Ja paskatāmies uz cilvēka dabu, varam redzēt alkatību, varu, iekāri. Šobrīd pasaulē mums ir gana daudz naudas, lai nodrošinātu to, ka neviens cilvēks nenomirst no bada. Bet šodien no bada mirst 25 000 cilvēku. Mums ir 55 miljoni bērnu, kas ir pakļauti seksuālai verdzībai un cilvēktirdzniecībai. Par pasaules problēmām varētu runāt ilgi. (..) Mēs ceram, ka karš beigsies, mēs ceram uz mieru. Tajā pašā laikā mēs ceram, lai vairāk latviešu palīdzētu viens otram un iedrošina viens otru," pauda Vujčīčs.