Marija: Es apprecējos ar sevi. Es vairs nejūtos vientuļa!

Kamēr mani pieaugušie bērni brauca no citām pilsētām, lai apmeklētu sava tēva kāzas , es sapulcēju dažas no saviem labākajām draudzenēm, lai viņas pavadītu šo dienu kopā ar mani.

Divas draudzenes ceļoja pie manis no ASV Rietumkrasta, divas no austrumu puses. Es biju nosūtījusi viņām ielūgumus uz e-pastu, sirsnīgi aicinot viņus uz manām kāzām... ar mani. Sākumā tas viss likās kā spēle, un tā viņas arī to uztvēra.