Vai Rietumos bērni paši lemj par eitanāziju, dzimuma maiņu un abortiem?

Krievijas valsts telekanāls 5TV publicējis sižetu par Rietumiem, kuros individuālā brīvība it kā aizgājusi par tālu. Telekanāls to pamato, sniedzot sagrozītu un maldinošu informāciju par ārsta asistētu nāvi, dzimuma maiņas hormonālo terapiju un narkotiku dekriminalizāciju. Sižets kļuvis populārs ne tikai Krievijā, bet arī Latvijā – ar to dalījušies vairāki pazīstami dezinformatori.