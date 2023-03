No Rīgas līdz Cēsīm: Land Rover Defender jubilejas bezceļu piedzīvojums

Edvīna vadībā uzzinājām par visām auto īpašajām funkcijām un to lietošanu, par ko viņš pirms dažādiem šķēršļiem vai ceļa seguma maiņas paziņoja pa rācijām, kas atradās katrā mašīnā. Uzslava Land Rover par to, ka visu būtiskāko tehnisko iestatījumu un režīmu maiņu iespējams veikt vien ar vienu vai diviem klikšķiem askētiskajā panelī vai skārienjutīgajā 10 collu ekrānā, tādā veidā neļaujot novērst uzmanību no būtiskākā neparedzamos apstākļos - no ceļa. Mainoties videi, testējām pieejamās funkcijas - paaugstinājām un pazeminājām klīrensu, izmantojām speciālus smilšu, dubļu un sniega režīmus. Patiešām pārsteidza ērtā un vieglā auto vadāmība. Pat izaicinošākajos apstākļos auto varēja stūrēt kaut ar vienu roku. Arī tā gaita pa bedrainu vai kalnainu vidi bija gluži kā jahtai pa jūras viļņiem. Noteikti lielu lomu spēlē arī izturīgā piekares sistēma, kas paredzēta triecienu absorbēšanai.