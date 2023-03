Partijām līdz marta beigām jāiesniedz gada pārskati

Prasība attiecas uz 63 Latvijā reģistrētām politiskām partijām un to apvienībām.

Politisko partiju un to apvienību gada pārskatu iesniegšanas kārtību nosaka Politisko organizāciju finansēšanas likums. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, naudas plūsmas pārskata un ziņojuma. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iesniedzot gada pārskatu, tam jāpievieno informācija par vairākām pozīcijām, tostarp par iestāšanās naudu un biedru naudu, dāvinājumiem biedrībām un nodibinājumiem vai to organizēto pasākumu nodrošināšanai, kā arī par brīvprātīgo darbu.