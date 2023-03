Daudzviet Latvijā autoceļi sniegoti un apledo

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejaa (A1), Vidzemes šosejas A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un no Valmieras līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4), Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Jēkabpilij, Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) no Rīgas līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Skrundai un uz Ventspils šosejas (A10).