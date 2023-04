Pistoriuss brīdina par “sliktāko scenāriju” Eiropai pēc ASV prezidenta vēlēšanām

Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss (SPD) intervijā iezīmējis to, ko uzskata par “sliktāko scenāriju”. “Ja Baltajā namā ievāktos ASV prezidents, kurš norobežotos no Eiropas un NATO, tad mums būtu izaicinājumi, kas pašlaik nemaz nav iedomājami,” laikrakstam “Welt am Sonntag” sacīja Pistoriuss. Eiropai šādā gadījumā būs jākompensē ASV saistības. “Tad šī atbildība par alianses aizsardzību papildus tam, kas tiek darīts jau šodien, ir jākompensē eiropiešiem NATO ietvaros,” sacīja SPD politiķis.