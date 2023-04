Salaspilī Nacionālajā botāniskajā dārzā varēs iepazīt pūpolus

Latvijas dabā sastopamas 23 vītolu un kārklu sugas, un to ziedkopas - pūpoli ir ļoti dažādi. Lieldienu laikā, kad pūpols tiek daudzināts kā viens no svētku simboliem, to daudzveidība mulsina un liek uzdot jautājumu - kuri pūpoli tad ir "īstie"?