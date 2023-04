Noskaidroti "FIZMIX Eksperimenta" pusfinālisti, skolēnu erudīcijas konkurss noslēgsies ar Latvijas Fizikas festivālu

Skolēnu erudīcijas konkurss norisinās jau 28. gadu, un šogad tam pieteicās 1155 skolēni no visas Latvijas. Vissīvākā konkurence par iespēju iekļūt konkursa pusfinālā bija Rīgā un Kurzemē – Rīgu pārstāvēja 49, bet Kurzemi – 48 komandas. Latgalē šoreiz sacentās 41 komanda, Vidzemē – 37, Zemgalē – 32, savukārt Rīgas reģionu pārstāvēja 24 komandas. Iespēju cīnīties pusfinālā, kas notiks klātienē, Latvijas Fizikas festivālā, ieguva katra reģiona desmit erudītākās komandas. Pusfinālistu saraksts pieejams šeit.

“Atbalstīt skolotājus un skolēnus eksakto zinātņu apgūšanā ir mūsu uzņēmuma viens no sociālās atbildības virzieniem. Darba tirgū inženiertehnisko virzienu speciālisti ir ļoti pieprasīti un to trūkums vērojams jau patlaban, bet tuvākajā desmitgadē varētu vēl vairāk saasināties. Tāpēc svarīgi motivēt jauno paaudzi. Prieks par skolēnu interesi pierādīt savas zināšanas un erudīciju fizikā – tas tikai pierāda, ka aug nākamā speciālistu paaudze. Esam gandarīti, ka šogad beidzot pēc pāris gadu pārtraukuma varam Latvijas erudītākajiem skolēniem dāvāt satikšanās prieku Latvijas Fizikas festivālā,” stāsta AS ''Latvenergo'' valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.