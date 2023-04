LM lūgs Tiesībsarga birojam sniegt informāciju par aprūpi pansionātos

Kā ziņots, salīdzinoši daudz saņemtas ziņas par to, ka tuviniekiem tiek liegta iespēja apmeklēt mītošo tuvinieku dažāda veida ierobežojumu, piemēram, gripas karantīnas dēļ. Ja arī apmeklējumi ir atļauti, tuvinieki nedrīkstot iet istabiņās, līdz ar to nav iespējams redzēt patiesos sadzīves apstākļus. Tika izteiktas arī sūdzības, ka apmeklēt pansionātu drīkst tikai darba dienās un darba laikā, kad tuviniekiem visbiežāk nav tādas iespējas.

Tiesībsarga biroja pārstāvji norādīja arī uz to, ka daudzi no ziņotājiem vēlējās palikt anonīmi un pat baidījās nosaukt iestādi, jo tikšot atšifrēti un izslēgti no pansionāta.