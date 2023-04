Puse Latvijas jauniešu atbalsta pilnīgu atteikšanos no auto ar iekšdedzes dzinējiem

Iegādājoties personīgo automašīnu, 65 % Latvijas jauniešu dotu priekšroku tieši elektroauto, un puse atbalsta pilnīgu atteikšanos no auto ar iekšdedzes dzinēju, secināts AS "Latvenergo" erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" ietvaros veiktajā aptaujā*. Tomēr pētījums iezīmēja arī to, ka jauniešu vidū par elektroauto vēl arvien klīst dažādi mīti, kā arī pietrūkst izpratnes par to, kas ir elektromobilitāte.