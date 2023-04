Masks iegādājies "Twitter", jo tāpat "tiesa to piespiestu darīt"

"Twitter" iegādes līgumu Masks parakstīja jau pērnā gada aprīlī, bet jūlijā paziņoja, ka atsakās no darījuma un apsūdzēja "Twitter" maldinošu paziņojumu izteikšanā par viltus kontu daudzumu šajā platformā. Pēc šī gājiena "Twitter" Masku iesūdzēja tiesā par atkāpšanos no darījuma. Pagāja pāris mēneši, un jau 2022. gada oktobra sākumā Masks atkal pauda gatavību tomēr turpināt "Twitter" iegādes darījumu un nosūtīja vēstuli "Twitter" ar piedāvājumu to pabeigt.