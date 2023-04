ASV aizturēts slepeno dokumentu publiskošanā aizdomās turētais

Pentagons ir atzinis, ka šī dokumentu nopludināšana rada "ļoti nopietnu" risku ASV nacionālajai drošībai, un Pentagona preses sekretārs brigādes ģenerālis Pets Raiders ceturtdien to nosodīja kā "tīšu noziedzīgu rīcību".

Dienu pirms Tekseiras aizturēšanas laikraksts "The Washington Post" ziņoja, ka ASV slepeno dokumentu nopludinātājs strādājis militārā bāzē un publiskojis valsts noslēpumus paziņu grupā tērzēšanas platformā "Discord".

Dokumentus nopludinājis vientuļš jauns vīrietis, kurš ir ieroču entuziasts. Viņš tos publicējis 2020.gadā izveidotā "Discord" grupā, kurā ietilpa aptuveni 24 cilvēki, kurus vienoja "mīlestība uz ieročiem, militāro aprīkojumu un Dievu", un daži no viņiem bijuši no Krievijas vai Ukrainas.

"The Washington Post" atsaucās uz dokumentu nopludinātāja draugu, kurš arī ir minētajā grupā. Draugs intervijā laikrakstam sacīja, ka neatklās varasiestādēm dokumentu publiskotāja identitāti vai atrašanās vietu.

Šis cilvēks, kura pseidonīms internetā ir "OG", sāka publicēt ziņas "Discord" grupā pagājušajā gadā, izmantojot militāro žargonu. Sekojošajos mēnešos "OG" publicēja ziņas, kurās, kā izskatās, pārrakstīja slepenu informāciju no ASV dokumentiem, ziņo "The Washington Post". Sākumā viņš pārrakstījis slepeno dokumentu saturu, lai dalītos ar to šajā grupā, bet vēlāk sācis tos fotografēt, aicinot grupas locekļus nedalīties ar šīm fotogrāfijām.