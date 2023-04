Enerģētikas nozare strauji aug – būs nepieciešams vēl vairāk nozares speciālistu, uzsver eksperts

Interese par enerģētiku jau skolas laikā

Fēlikss ir sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadītājs un Baltijas elektrotransporta uzlādes tīkla funkcijas vecākais projektu vadītājs AS “Latvenergo”. Ikdienā viņš veic potenciālo uzlādes vietu izpēti, uzrunā sadarbības partnerus, konsultē un piedalās dažādās ar elektromobilitāti saistītās aktivitātēs. Viņš bija viens no pirmajiem, kas Latvijā uzstādīja elektroauto ātrās uzlādes stacijas. “Elektromoblitāti sāku pētīt 2015. gadā, rakstot maģistra darbu.

Mans vērienīgākais projekts bija piegādāt, uzstādīt un uzturēt 69 ātrās uzlādes stacijas Latvijas teritorijā, un tobrīd tas bija viens no visievērojamākajiem projektiem šajā jomā Latvijā. Projektu īstenoja Ceļu satiksmes drošības direkcija,” stāsta Fēlikss. To, ka savu karjeru vēlas saistīt ar enerģētiku, viņš zinājis jau vidusskolā. Fēliksam bija iespēja doties līdzi māsai Mg.sc.ing Marinai Kižlo, zinātniskā doktora grāda kandidātei enerģētikā un elektrotehnikā, uz konferenci “World Non-Grid-Connected Wind Power and Energy Conference”, kas norisinājās 2009. gadā un bija veltīta vēja enerģijas un enerģētikas jautājumiem.