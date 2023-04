Kremļa plāni Baltijā: nepieļaut krievu valodas izskaušanu un NATO nostiprināšanos

Saskaņā ar Valsts Drošības dienesta (VDD) sniegto informāciju, viņš to darīja caur platformām “RuBaltic.ru” (lasi Re:Baltica pētījumu šeit ), fondu “Vēsturiskā atmiņa” un “Krievijas Baltijas pētījumu asociāciju”. Šīs organizācijas joprojām regulāri publicē melīgas ziņas par to, ka Latviju sagaida “grūti laiki” un kādēļ būtu jādraudzējas ar Krieviju.

Kozaks ar Putinu pazīstams jau kopš 90.to gadu sākuma, kad abi sāka politisko karjeru Sanktpēterburgas mērijā. Vēl pirms kara Ukrainā SAB Kozaku dēvēja par “Putinam personīgi pietuvinātu” personu. Saskaņā ar starptautiskajos medijos ziņoto , viņš varētu būt izkritis no Putinam pietuvināto loku, jo iebilda pret militāru iebrukumu Ukrainā. No otras puses – viņš joprojām ir saglabājis savu amatu.

Uz to Re:Baltica norāda arī SAB. Taču, lai arī uzsāktais karš Ukrainā krietni sarežģījis Kremļa plānus, tā nav no tiem atteikusies. Rietumos pieaugusī izpratne par Krievijas darbības metodēm un piemērotās sankcijas krietni apgrūtinājušas Kremļa iespējas finansēt savus ietekmes aģentus un “tautiešu politikas” īstenotājus, tostarp Latvijā. Rezultātā Kremlis meklē jaunas iespējas un būtiska mērķauditorija Latvijā varētu būt Krievijai lojālie un ar valdības darbu neapmierinātie iedzīvotāji. Tādēļ Kremlis turpinās eskalēt Latvijas iekšējās problēmas un šķelt sabiedrību. Lai to izdarītu, izmantos “sociālos tīklus, kas kļuvuši par galveno diskreditācijas kampaņu, viltus ziņu un propagandas vidi, kurā Krievijas spējas manipulēt turpina augt,” norāda SAB.