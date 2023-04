Dienvidāfrika tomēr negrasās izstāties no Starptautiskās Krimināltiesas

Dienvidāfrikas Republikai (DĀR) nav plānu izstāties no Starptautiskās Krimināltiesas (SKT), kā tas bija noprotams no prezidenta Sirila Ramafosas teiktā, otrdien pavēstīja prezidenta birojs, notikušo skaidrojot ar komunikācijas kļūdu no valdošā Āfrikas Nacionālā kongresa (ANC) puses.