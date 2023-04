Bērnu slimnīca glābj bērnu no smagas invaliditātes

BKUS bērnu neirologs Mikus Dīriks skaidro, ka spinālo muskuļu atrofiju nosaka muguras smadzenēs esošo nervu šūnu - motoneironu - progresējoša deģenerācija un zudums. Ja terapija, kura Latvijā pieejama kopš 2019.gada, tiek uzsākta pirms simptomu parādīšanās, iespējams, ka bērns, saņemot vienu no diviem šobrīd Latvijā pieejamiem medikamentiem visu mūžu vairākas reizes gadā, var neizjust nekādus citus traucējumus un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Otra paplašinātajā jaundzimušo skrīningā iekļautā slimība ir smags kombinēts imūndeficīts. To savlaicīgi diagnosticējot un ārstējot, veicot cilmes šūnu transplantāciju, var būtiski uzlabot bērna veselības stāvokļa prognozi, skaidro Olšteina.

Skrīnings ļaušot atklāt arī citas ar imūndeficītu saistītās slimības.

Olšteina informē, ka skrīninga rezultāti ir gatavi pēc aptuveni septiņām darba dienām no parauga paņemšanas brīža. Vairāk nekā 99% gadījumu skrīninga rezultāti ir negatīvi. Aptuveni vienam no 100 bērniem nepieciešams veikt atkārtotu skrīningu. Bērna vecāki saņem ziņu par to, kādēļ, kad un kur veicama atkārtota parauga paņemšana.