Aktrise Bleika Laivlija, kura nesen tapa par māmiņu savam ceturtajam bērnam, "Tiffany & Co" ballītē ieradās ļoti seksīgā ādas kleitā. Brūnās krāsas kleita no "Brandon Maxwell" cieši piegulēja aktrises ķermeņa formām, bet tās dekoltē zonā atklāja greznu "Tiffany & Co" rotaslietu čūskas izskatā.