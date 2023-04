Foto ⟩ Rīgas Zoo no ziemas mītnes iznāk kapibaras

No šodienas, 28. aprīļa, arī viens no zoodārza populārākajiem dzīvniekiem – kapibaras – iznākušas no ziemas mītnes un redzamas rāmi aplūkojot apkārtni. Rīgas Zoodārzā katru dienu, līdz pat laikam, kad gaiss sasniegs temperatūru, kura kapibarām vairs nebūs pa prātam, tās būs redzamas ikvienam apmeklētājam. Skaties, kā siltākā laikā kapibaras veldzējas baseinā, vēsākā laikā kopā patveras stikla namiņā, un izsalkuma brīžos cienājas ar sienu vai zariem!