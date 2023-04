Foto ⟩ Ņenaševa salīdzina "Progresīvos" ar Antiņu no Raiņa lugas "Zelta zirgs"

Viņa norādīja, ka partija palīdzējusi Rīgas domi atbrīvot no korupcijas. Tāpat "Progresīvo" vadībā esot atvērts viens no pirmajiem Ukrainas bēgļu atbalsta centriem. To visu sabiedrība novērtē, tāpēc partijai izdevās izturēt sīvo konkurenci un ar jauniem, profesionāliem līderiem būt pārstāvētai Saeimā, teica Ņenaševa.