Sieviete panikā iesūc putekļusūcējā indīgu čūsku

Izsaukumu no ģimenes pāra Kvīnslendā, Austrālijā saņēma čūsku ķērājs Drū Godfrijs.

“Viņš ātri pārzvanīja, sakot, lai neuztraucos, jo sieva čūsku iesūknējusi. Es paskaidroju, ka tā ir aizsargājama čūsku suga, tāpēc būtu nežēlīgi un nelegāli to tur atstāt. Viņi mani saprata un nopriecājās, ka mēs aizbrauksim pie viņiem,” izdevumam “Newsweek” stāstīja Godfrijs.

Kad Godfrijs ieradās notikuma vietā, putekļusūcējs atradās uz lieveņa. Ap tā caurules galu bija aptīts plastmasas maisiņš, lai čūska no sprosta neizbēgtu.

Sociālajā tīklā “Facebook” publicētajā video redzams, kā Godfrijs uzmanīgi atver putekļusūcēju un izņem no tā putekļu maisiņu.

Sieviete putekļusūcējā bija iesūkusi apdraudētu un indīgu čūskas (Demansia psammophis) mazuli. Šīs čūskas var sasniegt metra garumu un ir ļoti žiperīgas. To inde nav bīstama cilvēkam.

Pēc čūskas atbrīvošanas no putekļusūcēja Godfrijs to ielika kastē un palaida savvaļā – tālu no cilvēku mājām.