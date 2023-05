10 veidi, kā augstspiediena mazgātājs var atvieglot tavu ikdienu

Logu tīrīšanai

Ēku ārējo logu spodrināšana ir ļoti laikietilpīgs un piņķerīgs process, kuru mēdzam atlikt no nedēļas uz nedēļu. Augstspiediena mazgātājs ar piemērotiem uzgaļiem palīdzēs ievērojami atvieglot šo netīkamo darbu, dažu minūšu laikā ļaujot kārtīgi nomazgāt visus netīrumus gan no stikliem, gan no logu rāmjiem un palodzēm.

Terases un dārza celiņu uzfrišināšanai

Mazgāšanas līdzeklis, protams palīdzēs atmiekšķēt iesīkstējošākos netīrumus, vai nodrošinās akmens bruģa vai koka terases papildus aizsardzību, aizkavējot sūnu un ķērpju atkalparādīšanos vai eļļojot koksni.

Tomēr cīņā ar dārza celiņu netīrajām flēm un terases "kultūrslāni" visnoderīgākais būs specializētais lielo virsmu tīrītājs T-Racer. Tas veidots tā, lai sprausla būtu novietota ideālā attālumā no virsmas, atkarībā no materiāla, padarot to īpaši praktisku lietošanai. Tam var regulēt ūdens spiedienu, un tas nozīmē, ka arī cietas virsmas, piemēram, akmeni un betonu, var tīrīt tikpat efektīvi kā delikātākas, piemēram, koka virsmas. Tas dos iespēju iegūt vienmērīgāku un labāku attīrīšanas efektu, vienlaikus paaugstinot veiktspēju un pasargājot pašu "operatoru" un apkārtni no šļakatām, kuras citkārt pēc, piemēram, bruģa tīrīšanas nāktos pēc tam arī tīrīt.

Pēteris Lācis