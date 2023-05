Faktomāts ⟩ Mūsu senči bija milži, bet Halks Hogans ir latvietis

Uzmanību – jaunākais brīnumainajā sazvērestības teoriju un viltus ziņu pasaulē. Sociālajos tīklos neticami lielu popularitāti ieguvusi it kā 1890. gadā uzņemta fotogrāfija, kurā parastu cilvēku vidū redzams milzīgs, trīsstāvu mājas izmēra tēvainis. Paraksts vēsta, ka tas esot pēdējais neandertāliešu milzis. Ar fotogrāfiju sociālajos tīklos dalījušies tūkstošiem cilvēku, no kuriem daži patiešām ir pārliecināti, ka, lūk, īstais Goliāts no Bībeles! Citi atkal iebilst. Sak, kāda Bībele! Tās taču ir gatavās pasakas! Lai slavēta zinātne! Tas taču ir pēdējais neandertāliešu milzis! Mākslīgais intelekts tikmēr klusi sēž, vēro to visu no malas, aizpīpē un atviegloti nopūšas – cilvēces pašiznīcināšanās plāns strādā labāk nekā plānots.