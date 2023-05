Virknē pilsētu un ciemu samazināsies siltumenerģijas tarifi

SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas tarifs Valmierā no jūnija būs 88,54 eiro par MWh līdzšinējo 90,55 eiro par MWh vietā , kas ir par 2,2% mazkās. Tarifa samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu kritumu. Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām - 87,3%. Komersants siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp AS "Valmieras piens", kurai SPRK apstiprinājusi par 12,7% zemāku siltumenerģijas ražošanas tarifu.