Teju uz pusi samazināsies "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs

"Rīgas siltums" saražo aptuveni 30% no nepieciešamās siltumenerģijas Rīgai, bet 70% iepērk no AS "Latvenergo" TEC-1 un TEC-2 ražotnēm un pieciem neatkarīgiem ražotājiem. "Rīgas siltums" kurināmo siltumenerģijas ražošanas vajadzībām iegādājusies publiskā iepirkuma ietvaros un biržas izsolēs, tādējādi izvēloties tirgū zemāko cenu no visiem cenu piedāvājumiem. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām - 79,2%.