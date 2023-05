Latviešu kontracepcija - pārtrauktais dzimumakts un prezervatīvs. Ko par to saka ginekologs?

Nav metodes, kas derētu visiem, – dažreiz nākas pameklēt, līdz atrod sev piemērotāko kontracepcijas līdzekli, jo blaknes ir dažādas. Taču viens no mītiem, kuru svarīgi atspēkot, – bailes no blakņu saraksta hormonālās kontracepcijas lietošanas instrukcijā. Patiesībā – jo garāks blakņu saraksts, jo labāk šīs tabletes (vai jebkura cita metode) ir pētīta un jo drošākas tās ir. Jāuzmanās būtu tieši no tām zālēm vai uztura bagātinātājiem, par kurām tiek rakstīta tikai pozitīva informācija. Taču patiesībā blaknes ir ļoti retas – sarakstā tiek iekļautas arī tādas blaknes, kuras var būt konstatētas 1 no 1000 sievietēm.