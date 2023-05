Dārza mājiņas izvēle un iekārtošana

Dārza mājiņa var būt noderīga daudzos veidos, un tās novietojums var būt atkarīgs no lietotāju vēlmēm un vajadzībām.

Ja dārza mājiņa ir paredzēta arī kā atpūtas vieta, piemēram, lai baudītu skatu uz dārzu, tās novietojums nav nejaušs, bet daļa no kopējā dārza plānojuma. Turklāt, dārza mājiņa var būt arī izvietota tālu no mājas, ja tā ir paredzēta kā atpūtas vieta, kur atpūsties no ikdienas steigas un izbaudīt klusumu un mieru.