"Rīgas siltuma" klienti uzņēmumam parādā vairāk nekā 25,44 miljonus eiro

Kompānijas finanšu pārskatā minēts, ka 2023.gada 25.aprīlī siltumenerģijas lietotāju parāds bija 25,44 miljoni eiro, tostarp par laika periodā no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada martam piegādāto siltumenerģiju - 25,32 miljoni eiro jeb 7,8% no attiecīgajā periodā izrakstīto rēķinu kopsummas, no tiem SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" parāds bija 13,16 miljoni eiro.