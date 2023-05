Video ⟩ Daļai slimnīcu piedāvā izslēgt vairākus diennakts pakalpojumus

Slimnīcu ieskatā pietrūcis diskusiju par pārmaiņām un trūkst pamatojuma, piemēram, noteikta profila specialitāšu izslēgšanai no pakalpojuma. Veselības ministrija saka – noticis pārpratums.

Veselības ministrijas ieskatā pat vienāda līmeņa slimnīcām ir atšķirīga izpratne par to, kādas kvalitātes un apjoma pakalpojums tām būtu jāsniedz. Šo plānots noteikt daudz precīzāk. Vai sagatavotie priekšlikumi būs ceļš uz iepriekš prasītajām reformām? Veselības ministre Līga Meņģelsone (AS) atbild: "Es domāju, ka mums visiem ir ļoti svarīgi, lai mums būtu vienoti kritēriji, jo man ir svarīgi no ministrijas viedokļa divas lietas - pirmais ir pacientu drošība, un otrais ir efektīvs naudas izlietojums, pārējais un tālāk jau ir tādas, kā saka, darba procesā."