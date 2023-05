Pēc pieciem gadiem atdzimst "Victoria's Secret" šovs un piedāvā pasaules tūri

Apakšveļas zīmols "Victoria’s Secret" ("VS") aizvien eksistē, tāpēc arī piedāvā jaunu tā ideoloģijas interpretāciju savas pasaules tūres ietvaros.

Tiek ziņots, ka tiešraides notikums, kas tiks straumēts un izveidots pilnmetrāžas dokumentālā filmā, plāno demonstrēt 20 dizaineru talantus no visas pasaules.

Atšķirībā no pagātnes - "VS" eņģeļu un fantāzijas krūšturu pasaules - jaunais šovs koncentrēsies uz talantiem no visiem planētas nostūriem un izmantos "Victoria’s Secret" platformu, lai popularizētu viņu māksliniecisko radošumu.