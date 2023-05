“Hospiss LV” aicina uz “Nāves kafejnīcu” sarunu festivālā LAMPA

Eiropas Pilsoņu balvu saņēmušās labdarības organizācijas “Hospiss LV” mērķis ir panākt, lai Latvijā visiem tās iedzīvotājiem būtu nodrošinātas tiesības uz cieņpilnu nāvi, proti, uz visiem pieejamu valsts apmaksāta hospisa aprūpes pakalpojumu, kā tas ir citās valstīs, tajā skaitā Igaunijā un Lietuvā. Iespējams, viens no iemesliem, kāpēc tās ieviešana virzās tik gausi (to pierāda arī fakts, ka Saeima jau piecas reizes atlikusi divu likumu grozījumu, kas paredz tajos beidzot iestrādāt paliatīvās un hospisa aprūpes definīciju, izskatīšanu), ir tāpēc, ka sabiedrībā nav pieņemts runāt par nāvi, nav pat pieņemts to pieminēt un nosaukt vārdā.