Advokātam inkriminē cietušā ietekmēšanu katoļu priestera Zeiļas krimināllietā

VP informēja, ka 2019.gada februārī kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu par cilvēku tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret personām, izmantojot to bezpalīdzības stāvokli. Par aizdomās turētajiem šajā lietā tika atzīti trīs vīrieši, kuri dzimuši 1945., 1955. un 1958.gadā. TVNET jau rakstīja, ka šī lieta ir patlaban tiesā esošā priestera lieta un 2019.gadā kriminālprocess izbeigts pret 1955.gadā dzimušo vīrieti viņa nāves dēļ.

Sākoties tiesvedības procesam, uz tiesu liecību sniegšanai tika saukta viena no cietušām personām. Savukārt vienas apsūdzētās personas aizstāvību tajā lietā nodrošināja zvērināts advokāts, kurš, nolūkā palīdzēt savam aizstāvamajam izvairīties no kriminālatbildības, veica cietušās personas ietekmēšanu. Par šo faktu tiesa informēja policiju, kas attiecīgi sāka kriminālprocesu, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus.

Tāpat iespaidošanā tika piesaistītas vēl divas personas, kuras tobrīd dzīvoja kopā ar cietušo. Viena no viņām noformēja pilnvaru, ar kuras palīdzību uz tiesu varēja sūtīt dažādus iesniegumus un dokumentus cietušā vārdā ar viņa parakstu par it kā viņa atteikšanos no apsūdzības.