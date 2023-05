Politologs: NA meklē veidu, kā paskaidrot Rinkēviča kandidatūras neatbalstīšanu

Taujāts, kā valdības stabilitāti varētu ietekmēt NA mēģinājumi atrast kandidātu, par kuru arī koalīcija varētu vienoties, politologs norādīja, ka patlaban ir utopiski domāt, ka otrajā prezidenta vēlēšanu kārtā koalīcijai būs vieglāk vienoties par vienu kandidātu. To ietekmēs gan emocionālais uzslāņojums no pirmās vēlēšanu kārtas, tāpat tiks šķetināts, kā un kurš ir balsojis.

Runājot par to, vai pastāv iespēja, ka uz nākamo prezidenta vēlēšanu kārtu NA varētu virzīt Levitu, politologs norādīja, ka viņš šādam scenārijam netic. "Apvienotais saraksts" (AS) neatteiksies no priekšvēlēšanu laikā sacītā, ka AS neatbalstīs Levitu kā prezidentu.