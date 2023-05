Piektdien naktī būs slēgta satiksme uz Rīgas HES tilta

No piektdienas plkst .20 līdz sestdienas plkst. 8 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme uz Rīgas hidroelektrostacijas (HES) tilta posmā no Salaspils rotācijas apļa līdz Daugmales rotācijas aplim, informēja AS "Latvenergo" pārstāvji.