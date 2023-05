11 Krētas instagramīgākās vietas iespaidīgām fotogrāfijām

Vecpilsēta, kas, par spīti 2. Pasaules kara postījumiem, skaitās viena no skaistākajām Krētā, atrodas pie senas un gleznainas venēciešu ostas (kas atšķirīgā dienas daļā un apgaismojumā rada citu noskaņu) un ir kā matrikss, no kura izriet visa jaunā apbūve. Reiz šo pilsētu apjoza venēciešu nocietinājumi, no kuriem līdz mūsdienām saglabājušies austrumu un rietumu sienu fragmenti. Hanijai, neapšaubāmi, piemīt Florences un Venēcijas pilsētu burvība, apvienojumā ar labākajām Krētas iedzīvotāju tradīcijām un kultūru.

Seitan Limania tirkīzzilais ūdens un klintis

Seitan Limania ir viena no gleznainākajām Krētas pludmalēm. Tā atrodas aptuveni 20 kilometrus no Hanijas. Tā atšķiras no visām pārējām pludmalēm ar to, ka, lai pie tās nokļūtu, jāmēro mazliet ekstrēms ceļš lejup no klints pa taku, kura vietumis paģēr mesties četrrāpus. Tomēr pūles ir tā vērtas, jo, nonākot lejā, skatam paveras brīnumains skats. Lai arī pludmale ir samērā neliela, tirkīzzilais ūdens un klinšainās sienas liek sajūsmā iespiegties. Atrodoties tur, nākas secināt – šis ir viens no paradīzes nostūriem, kur gribas palikt mūžīgi! Asāku izjūtu cienītāji te noteikti piebiedrosies tiem dullīšiem, kuri aizrautīgi ūdenī lec no klints malas.