Par korupciju notiesātajam Brazīlijas eksprezidentam Koloram piespriež cietumsodu

Kolors, no 2010. līdz 2014.gadam būdams senators, saņēmis kukuļos 20 miljonus reālu (3,7 miljonus eiro) apmaiņā pret līgumu organizēšanu būvniecības uzņēmumam ar valsts naftas rūpniecības uzņēmuma "Petrobras" struktūru.

73 gadus vecais Kolors prezidenta amatā bija no 1990. līdz 1992.gadam. Pēc militārās diktatūras gadiem viņš bija pirmais demokrātiski ievēlētais prezidents, bet bija spiests no amata atkāpties, lai izvairītos no impīčmenta, kas draudēja korupcijas dēļ.