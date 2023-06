Noskaties! ⟩ Rīga atbild: vai plāno apmeklēt praida gājienu?

Gājiens noslēgsies ar svētku koncertu, kurā uzstāsies Latvijas mūziķi. Savukārt līdz šim grandiozākā noslēguma ballīte pirmo reizi norisināsies praida kvartālā "Briānija".

Lai gan sabiedrības attieksme par homoseksualitāti uzlabojas - 72% sabiedrības ir pieņemoši vai neitrāli uzskati par homoseksualitāti, Saeimā joprojām trūkst dzirdīgu ausu sabiedrības pieprasījumam - trūkumi tiesiskajā vidē turpina būtiski kavēt iekļaujošas sabiedrības veidošanos. Uz to norāda arī ILGA Rainbow Europe vērtējums par normatīvo aktu esamību, kas nodrošina LGBTQ iedzīvotāju drošību - 2022. gadā Latvija bija 13 mazāk iekļaujošā valsts, balstoties uz normatīvo aktu esamību, kas nodrošina LGBT iedzīvotāju drošību. Latvijas sasniegtais rezultāts bija tikai 22 no 100%.

Neiekļaujošas politikas rezultātā 2022.gadā Latvijas tautsaimniecībai nodarītie zaudējumi mērāmi miljonos - kopumā no 406 milj. EUR līdz pat 811 milj. EUR. Tas ir pielīdzināms no 1% līdz 2% no Latvijas iekšzemes kopprodukta un atbilst aptuveni aizsardzības budžetam.

Lai kopīgi iestātos par iekļaujošu un līdztiesīgu sabiedrību, kurā visi cilvēki ir vērtība, Riga Pride organizatori cer uz kuplu atbalstītāju skaitu gājienā “Mēs visi esam Latvija”.

“Ir pienācis laiks daudz plašākam sabiedrības atbalstam - mēs to redzam sabiedriskās domas aptaujās, jūtam to ikdienā, taču svarīgi, lai to saredz un sadzird arī politiķi un lēmumu pieņēmēji. Tāpēc aicinām visus nākt gājienā, lai patiešām apliecinātu, ka mums ir svarīgs ikviens. Tas ir mūsu vienotības un drošības jautājums, lai neviens Latvijā netiktu atstumts vai ignorēts. Mūsu saliedētība ir svarīgāka nekā jebkad agrāk, tāpēc jāsargā visas ģimenes, tāpēc jāpiedalās praidā! Mums nepieciešama visas sabiedrības palīdzība,” atzīmē Riga Pride priekšsēdētāja Kristīne Garina.