Krietni pieaudzis "Rīgas ūdens" apgrozījums pirmajā ceturksnī

Tostarp "Rīgas ūdens" ieņēmumi par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem veidoja 19,8 miljonus eiro, kas ir par 46,6% vairāk nekā gadu iepriekš. No tā 10,73 miljonu eiro ieņēmumi bija no kanalizācijas pakalpojumiem, bet 9,07 miljoni eiro - no ūdensapgādes pakalpojumiem.