Ne tikai Zelta smiltis: 10 Bulgārijas kūrorti, kur meklēt skaistākās pludmales

Obzora

Šis piejūras kūrorts ir izslavēts kā Melnās jūras piekrastes pērle. Obzora atrodas 65 km no Varnas un 73 km no Burgasas - Stara Planinas kalnu grēdas pakājē. Šis kūrorts ir īpašs ar to, ka tam ir visgarākā pludmales josla (6 km) Bulgārijas Melnās jūras piekrastē – tā vijas gar pilsētu no Sv. Atanasa zemesraga līdz Mona Petras zemesragam. Tas, ka te vienuviet ir gan jūra, gan kalni, padara Obzoru par īpaši iekārojamu galamērķi visu vecumu atpūtniekiem. Šī ir patiesi lieliska vieta atpūtai un izklaidēm. Mājīgos piekrastes restorānos tūristi var nobaudīt izmeklētus gastronomijas un kulinārijas šedevrus, bet netālu no pludmales slejas viesnīcas, kas atbilst visaugstākajiem standartiem.