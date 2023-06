Jūlijā četrās pilsētās un ciemos Latvijā samazināsies siltumenerģijas tarifi

SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas tarifs 1.jūlijā samazināsies par 0,4% un tas būs 88,22 eiro par MWh. Tarifa samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu. Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām - 87,3%. Komersants siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp AS "Valmieras piens". No 1.jūlija "Valmieras piens" par 2,3% samazināsies siltumenerģijas ražošanas tarifs.