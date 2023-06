Tavars: "Apvienotais saraksts" ir skaidri un gaiši pateicis, ka neatbalsta valdības paplašināšanu

Viens no AS līderiem uzskata, ka šādas tikšanās vērtējamas kā normālas, jo partijām ir tiesības apspriesties par savu ideju aizstāvēšanu parlamentā.

Reizē AS frakcijas vadītājs uzsvēra, ka "Apvienotais saraksts" ir "skaidri un gaiši" pateicis, ka neatbalsta valdības paplašināšanu.

Vaicāts, vai šīs viedokļu domstarpības, kur JV vēlas paplašināt koalīciju, bet AS un Nacionālā apvienība (NA) ir pret to, var novest pie valdības krišanas, Tavars norādīja, ka šādā kontekstā situācija nav īpaša - valdība varot nokrist jebkurā tās pastāvēšanas brīdī, tajā skaitā, arī tad, kad to vismazāk gaida.

Pašlaik "reāli nekādi signāli neliecina", ka valdība varētu krist, atzīmēja koalīcijas politiķis. Tavars uzsvēra, ka Saeimā koalīcija pašlaik strādā "tā kā pulkstenītis" jeb ļoti raiti, tikpat laba sadarbība redzama valdības sēdēs.

Viens no AS līderiem neizslēdza iespēju, ka viņa partiju apvienībai nākotnē varētu notikt sarunas - gan tikai par sadarbību Saeimā - ar ZZS un "Progresīvajiem". Pašlaik gan tādas neesot plānotas, un reizē tās nebūtu sarunas par sadarbību valdībā, jo AS ieskatā darbs jāturpina pašreizējai trīs partiju koalīcijai.

Taujāts par to, vai iespējama varbūtība, ka pakāpeniski premjers Krišjānis Kariņš (JV) nolemtu atbrīvot no amata kādus pašreizējos ministrus, lai tādējādi valdībā iesaistītu ZZS un "Progresīvos", viens no AS līderiem šādu minējumu nosauca par spekulāciju.