Video ⟩ Smēķēšanas ierobežojumu fonā norit asa lobistu cīņa

Identisku priekšlikumu par tabakas un mentola garšu atļaušanu uz trešo lasījumu iesniedza Ramona Petraviča no “Latvija Pirmajā vietā”. Arī šai partijai var atrast saites ar Beztabakas produktu asociāciju – līdz 2022. gada martam to vadīja Karina Plaude, kas startēja vēlēšanās no LPV saraksta, savukārt “Pro Vape” lielākais īpašnieks Mārtiņš Jamonts partijai noziedojis tūkstoš eiro. Petraviča uzsvēra, ka organizācijas viņas priekšlikumus nav ietekmējušas: “Es vairāk vadījos pēc tiem argumentiem, ko ir paudusi Finanšu ministrija par to, kādā veidā tiks apkarots nelegālais tirgus. Jau šobrīd tā ir milzīga problēma.”