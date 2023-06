Vasaras silto vakaru "nelūgtie viesi" un to kodumi. Kas tev par to jāzina?

2. Ja koduma vieta aizvien niez, var lietot gelu pret niezi, stipras niezes gadījumā, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, var lietot kādu no antihistamīna līdzekļiem piemērotā devā.

4. Ja piesūkusies ērce - ir jāzina, kā to noņemt. "Lai pareizi noņemtu ērci, to ar pinceti vai speciālu rīku satver pēc iespējas tuvāk ādai un ar rotējošām kustībām, gluži kā skrūvējot skrūvi, izvelk ārā. Ja neesat pārliecināti, vai to varēsiet izdarīt, vērsieties tuvākajā medicīnas iestādē un lūdziet palīdzību,” norāda farmaceite.