Kariņš: Ekonomikas izaugsme jāīsteno, neapdraudot nacionālo identitāti

To Kariņš minēja kā vienu no tēmām kopīgām sarunām starp "Jaunās vienotības" (JV), Nacionālās apvienības (NA), "Apvienotā saraksta" (AS), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Progresīvo" pārstāvjiem, lai vienotos par kopīgi paveicamajiem darbiem.