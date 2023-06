Vai valsts uzņēmumus atdod starptautiskajām korporācijām?

Sociālajos medijos popularitāti guvis dezinformatora Rūdolfa Brēmaņa video, kurā viņš biedē ar “digitālo verdzību”, kā arī stāsta par it kā jau notiekošo lielo valsts uzņēmumu privatizāciju. Tomēr šādiem apgalvojumiem nav pamatojuma. Nepilnas divas minūtes garo TikTok video Brēmanis 8. jūnijā publicējis arī Facebook, kur ar to dalījušies 1000 cilvēku. Rūdolfs Brēmanis regulāri maldina savus sekotājus par dažādiem jautājumiem. Re:Check par to rakstīja, piemēram, šeit, šeit, šeit un šeit.