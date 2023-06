"Kā uz teātra skatuves." Uzņemts iespaidīgs Marsa ainavas attēls

Fotogrāfija uzņemta 8. aprīlī īsi pēc Marsa reģiona atstāšanas, kur zonde 2022. gadā atklāja sena ezera pēdas. Fotosesija bija viens no pirmajiem darbiem, ko zonde paveica pēc četras dienas ilga “miega”, kas bija vajadzīgs, lai atjauninātu ierīces programmas, vēstīts izdevumā “Space”.

Jaunā panorāma sastāv no diviem attēliem – viens ir uzņemts no rīta, bet otrs pēcpusdienā. Saliekot kopā saules gaismu no diviem atšķirīgiem leņķiem, veidojas daudz detalizētāks attēls nekā parastajām fotogrāfijām, rakstīts NASA paziņojumā.