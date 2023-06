Levits apžēlo divas notiesātas personas

Deviņi apžēlošanas lūgumi netika atbalstīti, bet divas notiesātās personas apžēlotas – vienai notiesātajai personai noņemta sodāmība, savukārt otra notiesātā persona pilnīgi atbrīvota no pamatsoda izciešanas.

Līdz šim Levits kopumā izskatījis 409 apžēlošanas lūgumus un apžēlojis 21 personu. No iepriekšējiem prezidentiem visvairāk ieslodzītos apžēlojis Guntis Ulmanis, apžēlojot 219 personas. Tai pašā laikā Ulmanis arī izskatījis visvairāk apžēlošanas lūgumu - 3391.

Vaira Vīķe-Freiberga savā prezidentūras laikā apžēloja 204 no 979 personām, Valdis Zatlers 122 no 1241, savukārt Andris Bērziņš vien 79 personas no 1583 izskatītajām lietām.