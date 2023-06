Vītolu fonds saņēmis ziedojumu no Gulēnu ģimenes

Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stipendija radās 2007.gadā mātes Mirdzas bērēs no radu un draugu ziedojumiem un tika novēlēta kādam medicīnas studentam vai studentei, īpaši Vestienas, Zasas vai Rūjienas jauniešiem, jo no šīm vietām nākusi Gulēnu dzimta. Tālāk to papildināja bērnu un mazbērnu gadskārtējie ziedojumi.